E-Auto-Zulassungen übertreffen die von Dieseln

Insgesamt wurden im August 18.790 Pkw zugelassen, ein Plus von 5,5 Prozent. Seit Jahresbeginn kamen 163.046 Pkw neu auf heimische Straßen, ein Plus von 14,4 Prozent. Alternativ angetriebene Pkw kamen zuletzt auf einen Marktanteil von 50,2 Prozent. Den kräftigsten Zuwachs verzeichnete heuer US-Elektroautobauer Tesla mit einem Plus von über 125 Prozent, gefolgt von Skoda mit 28,2 Prozent.