Mikroorganismen sichern Zukunft der Landwirtschaft

Der Erfolg gibt den Firmen jedenfalls recht. Sowohl Nourivit Technologies als auch Global Green verkaufen ihre Produktentwicklungen heute sowohl im In- als auch im Ausland. So ist Global Green mittlerweile in rund 140 Hornbach-Filialen in fünf Ländern gelistet, wie Firmengründer Daniel Kallinger krone.at nicht ohne Stolz wissen lässt. Sein noch junges Unternehmen produziert bereits an Standorten in Österreich, in der Schweiz und in Spanien und kann dabei auf ein internationales Experten-Team in Management, Forschung und Entwicklung bauen.