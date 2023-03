Innviertler entwickelte „Energydrink für Pflanzen“

Partner in Innsbruck, Wieselburg und Kiew

„Viele dachten, dass das sowieso nicht hinhaut und nur Hokuspokus ist“, berichtet Kallinger von Skeptikern, denen er wissenschaftliche Belege liefert, um Zweifel auszuräumen. Mit Mikrobiologen der Uni Innsbruck arbeitet die von Mondsee aus agierende Firma zusammen, auch mit der Innovation-Farm in Wieselburg und der nationalen Akademie für Agrarwissenschaften in Kiew.