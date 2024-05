Teenager wurden wegen fünf Euro zu Räubern

Ein 16-Jähriger und ein 18-Jähriger, beide aus St. Valentin (NÖ), kamen am Samstag gegen 18.55 Uhr zur Polizei und gaben an, dass sie soeben von zwei unbekannten Tätern an der Donaulände attackiert und beraubt worden seien. Gemeinsam mit zwei Streifen begaben sich die Opfer nach der Anzeige zum Tatort. Dort konnten sie die beiden Angreifer inmitten einer Jugendgruppe sofort wiedererkennen.