Dealer rammte bei wilder Verfolgung Polizeiautos

Nach 30 Kilometern gestoppt

Die Verdächtigen sollen bei Braunau die Flucht ergriffen haben und dann in ihrem Kombi mit deutschem Kennzeichen – ER für Erlangen – Richtung Südosten gerast sein. Rund 30 Kilometer weit soll die Verfolgung gegangen sein, ehe der Wagen am Sonntagmorgen gegen 3.30 Uhr in St. Johann am Walde gestoppt wurde. Der Lenker wurde festgenommen – es soll sich aber um mehrere Verdächtige handeln.