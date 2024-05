Zwei Betrunkene schlugen im Asylwerberheim zu

Ein 29-Jähriger und ein 21-Jähriger, beide Asylwerber aus Marokko, attackierten am Freitagabend gegen 20.30 Uhr in ihrer Unterkunft in Sankt Georgen im Attergau in betrunkenem Zustand und unabhängig voneinander einen 37-jährigen tunesischen Asylwerber und einen 37-jährigen Asylwerber aus der Türkei.