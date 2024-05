Heuer fliegen die Maikäfer sehr früh und wie wild

Zum Hochzeitsflug waren die ersten Maikäfer viel zu früh ausgeschwärmt: Weil es so warm war, wurden die Brummer in Oberösterreich sogar schon am 8. April gesichtet – in den nächsten Tagen und Wochen werden sie dann wieder in Scharen unterwegs sein. „Heuer ist ein Flugjahr“, weiß Michael Fritscher von der Landwirtschaftskammer – alle drei Jahre schwärmen die Käfer in unzählbarer Menge aus, um sich zu paaren. Kurz darauf legt die Käfer-Frau bis zu 70 Eier im Erdboden ab. Daraus entwickeln sich Engerlinge, die nach drei Jahren wieder zu Käfern werden.