Australien: Polizei erschießt Messerangreifer (16)

„Zum jetzigen Zeitpunkt hat es den Anschein, als ob er alleine gehandelt hat“, sagte Westaustraliens Premierminister Roger Cook in einer im Fernsehen übertragenen Pressekonferenz über den Angreifer (siehe Video oben). Er hatte einem Mann um die 30 in den Rücken gestochen. Das Opfer kam den Behörden zufolge ins Krankenhaus und ist in stabilem Zustand.