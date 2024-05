Jeder zehnte Lenker wurde bei Kontrolle geblitzt

347 Anzeigen wegen Rasens, 89 Anzeigen wegen technischer Mängel an Fahrzeugen, 32 Organmandate und ausgestellte Strafbescheide in einer Gesamthöhe von rund 12.000 Euro – das ist die Bilanz einer Schwerpunktaktion in Steyr und Steyr-Land. Besondes Bleifüße waren dort am Freitag unterwegs.