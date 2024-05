„Waldviertler Stecher“ im Mühlviertel gesucht

Angriff mitten in der Nacht

Was war passiert: Ein 26-Jähriger und ein 25-Jähriger, beide aus dem Bezirk Freistadt, hatten am Abend des 20. April 2024 eine Veranstaltung in Unterweißenbach besucht. Gegen 1 Uhr gingen sie weg und auf einem Verbindungsweg in Richtung des Parkplatzes eines Supermarktes. Dort begegneten ihnen zwei junge Männer. Es kam zu einer Stänkerei und einer Rauferei, wobei einer der Unbekannten auch ein Messer einsetzte.