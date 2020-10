Gute Zeiten für biologischen Problemlöser

In Australien gefragt

Doch nicht nur im Bereich der Pflanzen zog die Nachfrage stark an. „Nahrungsergänzungsmittel haben geboomt und tun es noch immer“, erzählt Hader. Starkes Wachstum verzeichnet Multikraft übrigens aktuell in Australien: „Dort sind die Probleme am größten, ist die Erde am ältesten, da wird der Nutzen unserer Produkte viel stärker gesehen. Der Klimawandel und seine Folgen sind dort einfach extrem zu spüren.“