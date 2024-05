Mit Versen, Degen und großer Nase im Liebesrausch

Barocke Verse durchs Telefon

Liebesschwüre, Briefe an die Geliebte in Zeiten von Chats und Dating-Portalen? In der Phönix-Inszenierung wirkt nichts verstaubt, sie ist durchaus dazu angetan, auch ein junges Publikum für Romantik in Versen zu begeistern. Ghanipour holt viel Moderne herein.