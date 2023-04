Fatale Dürre und Dünger-Abhängigkeit vom Ausland

Außerdem verurteilt er heftig den jüngsten Verkauf des ehemals österreichischen Düngemittelhersteller Borealis an tschechische Investoren: „Österreich ist damit nicht mehr in der Lage, selbst genügend Dünger für den eigenen Bedarf herzustellen, sondern gerät dadurch noch mehr in die Abhängigkeit russischer, ukrainischer und nun eben auch tschechischer Düngehersteller“, so Nemecek. Dies sei „ein beunruhigendes Signal für die heimische Landwirtschaft.“