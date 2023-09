Brand zeigte Missstände durch Mega-Wohnanlage auf

Der volle Wasserdruck sei erst wieder in den späteren Vormittagsstunden hergestellt worden, berichten Einwohner. Nun stellt man sich einmal mehr die Frage: Passt ein Luxus-Bauprojekt mit einem mittigen, 375 Quadratmeter großen Badeteich in ein dörfliches Ensemble mit landwirtschaftlichem Charakter und dementsprechend engen Gassen mitten in dem 390-Seelen-Ort der Katastralgemeinde?