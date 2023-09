Fünf Verletzte bei Schlägereien in Innsbruck

Ordentlich zu ging es in der Nacht auf Sonntag in der Innsbrucker Nachtszene! Bereits gegen 22.30 Uhr kam es in einem Lokal zu einem heftigen Streit zwischen zwei 29-Jährigen. Einer der Männer schlug seinem Kontrahenten mit einer Bierflasche „gezielt und mit starker Wucht auf dessen Kopf“, so die Polizei. Beide wurden bei der Schlägerei verletzt und mit der Rettung ins Landeskrankenhaus eingeliefert.