Böschung brannte: 120 Personen aus Zügen evakuiert

Zu einem heiklen Einsatz ist es am Samstagnachmittag in Seefeld im Bezirk Innsbruck-Land gekommen. Weil die Oberleitung der ÖBB beschädigt war, geriet eine Böschung in Brand. Rund 120 Fahrgäste mussten aus zwei Zügen evakuiert werden. Verletzt wurde niemand. Ein Kommandant schildert den Einsatz.