Bergsteiger schlittert über Gletscherspalte drüber

Urlauberpärchen scheiterte an Klettersteig

Ein Pärchen, eine 33-jährige Frau aus Singapur und ein 36-jähriger Bekannter aus Indien, beide wohnhaft in Manchester, wollten am Samstag den Intersport Klettersteig auf den Großen Donnerkogel besteigen. Die zwei Urlauber organisierten sich eine Klettersteig-Ausrüstung und fuhren gegen 8.15 Uhr früh mit der Gosaukammbahn auf das Almgebiet auf. Nach 20-minütigem Zustieg erreichten sie den Einstieg des Klettersteiges, der mit der Schwierigkeit C/D bewertet wird. Nach etwa einer halben Stunde erreichten die beiden die erste Stelle mit Schwierigkeit C.