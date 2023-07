Freundin hoffte, dass 29-Jähriger noch lebte

Ein 29-Jähriger aus Garsten wollte am Dienstag eine Bergtour bzw. Überschreitung vom Bosruck in Spital am Pyhrn unternehmen. Als er am Abend zum vereinbarten Treffpunkt nicht erschienen und auch telefonisch nicht erreichbar war, erstattete die Lebensgefährtin gegen 20 Uhr über den Notruf die Anzeige wegen der Abgängigkeit.