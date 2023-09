Ausgesetzte Hunde Opfer illegalen Welpenhandels

Quarantäne noch länger

Ob die Tiere an der Mittelmeerkrankheit Leishmaniose erkrankt sind, wird sich erst in den nächsten Tagen zeigen. „Wir müssen noch Kot sammeln und weitere Tests durchführen“, so Geltner. Es werde natürlich alles getan, damit die Kleinen wieder gesund werden. Der Junghund, ein Jagdterrier, dürfte zudem auch einen Pilz haben. „Wir haben zahlreiche Adoptionsanrufe erhalten. Es wird aber noch Wochen dauern, bis die Hunde behördlich und gesundheitlich freigegeben werden können“, erklärt Geltner.