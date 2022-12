Illegaler Welpenhandel massiv gestiegen

Falsche Versprechen locken zum Kauf

Warum Menschen immer wieder Tiere illegal erwerben, war zudem eine der Fragen an die Tierärztinnen und Tierärzte. Sie vermuten vor allem falsche Versprechen, wie eine besondere Abstammung, gefälschte Fotos oder eine schöne Homepage. Die Corona-Pandemie brachte außerdem einen gewaltigen Schub in der Digitalisierung. „Die Nachfrage nach Welpen war so groß, dass viele einfach per Mausklick einen Hund bestellen“, sagte Eva Persy, Leiterin der Tierschutzombudsstelle Wien. Selbst Welpenportale mit einer „.at“-Endung könnten jedoch gefälscht sein.