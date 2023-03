Krank, ängstlich, zu jung - aber billig zu haben!

Frühling in Freiheit

„Sie sind nun nicht mehr in der ganz strengen Quarantäne. Ich hoffe, dass der Amtstierarzt uns bald die Erlaubnis erteilt, mit ihnen rauszugehen und ihnen die Umwelt näherzubringen. Es wartet viel Arbeit auf uns, damit wir die Hunde letztendlich auch vermitteln können.“ so der Tierheim-Leiter.