Mieterin: „Hilfe, mein Geschirr zerbricht“

Seit drei Monaten sind die Bewohner der Eslarngasse 3-9 in einer Bauhölle gefangen. Grund sind die Abrissarbeiten einer ehemaligen Autowerkstatt, die direkt an die Hausmauer des Gemeindebaus angrenzt. „Die Bilder fallen von der Wand, die Gläser tanzen in der Vitrine, mein Porzellan zerbricht“, beklagt Aysenur Sonkaya. Ganz zu schweigen von der enormen Staubbelastung. Geschlossene Fenster waren im Sommer klarerweise keine Option.