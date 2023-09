„Allgemeines 100er-Limit ist nicht rechtfertigbar“

In der Theorie klingt es nach einem enormen Einsparungspotenzial, wenn Lenker auf der Autobahn statt mit 130 km/h nur mehr 100 km/h unterwegs sind. Aber: Es ist nur in der Theorie so. In der Praxis ist der Unterschied minimal: „Rein technisch gesehen ist ein allgemeines 100er-Limit nicht rechtfertigbar“, zerlegt Verkehrsexperte Gerhard Kronreif eines der Top-Argumente, warum sich die Klimaaktivisten auf die Straße kleben. Trotzdem drohen neue Knallhart-Regeln bei den Schadstoffen aus Brüssel.