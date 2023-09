Gewinnen Sie eine von 1993 „Tut gut!“-Sinnesboxen

30 Jahre ist es nun her, dass „Tut gut!“, die Gesundheitsvorsorge des Landes Niederösterreich ins Leben gerufen wurde. Der Auftrag war von Anfang an klar: Die Gesundheit der Niederösterreicher zu fördern und die gesunden Lebensjahre zu steigern, denn wir alle wollen alt und vor allem gesund alt werden, aber niemand will alt sein! Zum 30-jährigen Jubiläum wird nun gefeiert.