750.000 Euro in Goldmünzen an Betrüger übergeben

Täter durch DNA-Treffer gefasst

Wenige Stunden danach, nach einem persönlichen Gespräch mit seinem Sohn, dämmerte dem 88-Jährigen, dass er Opfer einer Betrugsmasche geworden war. Vom Täter fehlte vorerst jede Spur. Doch dank modernster DNA-Analysen und Spuren auf der Türklingel am Haus des Opfers konnte mittlerweile ein Verdächtiger ausgeforscht werden. Es handelt sich um einen 23-jährigen polnischen Staatsangehörigen, der vor Jahren bereits mit derselben Masche in Deutschland Menschen abgezockt hatte. Schon am Freitag soll er in die Justizanstalt Klagenfurt überführt werden.