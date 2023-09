Betrugsopfer: „Ich komme mir so dumm vor“

„Ich bin im Normalfall die vorsichtigste Person der Welt! Jede Nummer, die ich nicht kenne, drücke ich weg - wenn auch oft zu Unrecht. In diesem Fall bin ich aber in einer Gedankenblase stecken geblieben - und die hat sich dann verselbstständigt“, erklärt die Kärntnerin (59) im „Krone“-Gespräch. Wie tagtäglich unzählige andere Opfer in Österreich war Frau B. jüngst einer dreisten Betrugsbande in die Falle gegangen - mit harten finanziellen Folgen.