Betrugsskandal: Weiteres Unternehmen verwickelt

Laut Berichten der „VN“ und „Neue Vorarlberger Tageszeitung“ hat das auf Steuerungs- und Prozesstechnik spezialisierte Unternehmen „Protec“ bei der Staatsanwaltschaft Feldkirch eine Sachverhaltsdarstellung eingebracht. „Protec“ war und ist geschäftlich eng mit Siemens verbandelt und dürfte wohl auch in so manchen krummen Deal verwickelt gewesen sein. „Wir sind Betroffene, aber in diesem Wirrwarr um Siemens auch beteiligt“, so Geschäftsführer Fritz Amann, der einst für die FPÖ im Landtag saß und als Vizepräsident der Vorarlberger Wirtschaftskammer fungierte, gegenüber den „VN“.