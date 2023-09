Fahndung nach Missbrauch: Jäger tot aufgefunden

Der strahlend blaue Himmel passt so gar nicht zu dem Anlass, warum sich am Mittwoch mehrere Polizeistreifen am Fuß der Burg Hochosterwitz in Kärnten versammeln. Seit Dienstagabend stehen sie schon im Einsatz, weil sich ein Mann aus dem Bezirk St. Veit nach einem Missbrauchsfall in seinem Bekanntschaftskreis nicht stellte, sondern verschwand.