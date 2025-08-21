Alkolenker auf rasanter Flucht vor der Polizei

Mittwoch kurz nach 22 Uhr wollten Beamte der Polizei St. Veit einen Autolenker kontrollieren, doch der flüchtete. Kilometerlang raste er der Polizei davon, überschritt mehrmals die erlaubte Höchstgeschwindigkeit und nahm eine Vielzahl von Verwaltungsübertretungen in Kauf.