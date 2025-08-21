Alkolenker auf rasanter Flucht vor der Polizei

Frauenfeindliche Pöbelei gipfelt in Faustattacke
Einer Verkehrskontrolle wollte sich im Bezirk St. Veit ein 25-jähriger Autolenker entziehen und gab Gas. Einige Kilometer und zahlreiche Verwaltungsübertretungen später konnte er angehalten werden.
Mittwoch kurz nach 22 Uhr wollten Beamte der Polizei St. Veit einen Autolenker kontrollieren, doch der flüchtete. Kilometerlang raste er der Polizei davon, überschritt mehrmals die erlaubte Höchstgeschwindigkeit und nahm eine Vielzahl von Verwaltungsübertretungen in Kauf.
Nahe seiner Wohnadresse wurde er dennoch angehalten. Ein Alkotest verlief positiv. Die Weiterfahrt wurde dem 25-Jährigen untersagt, der Führerschein wurde ihm vorläufig abgenommen. Anzeigen folgen.
