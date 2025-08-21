Wie die Militärmusik die Bergwelt erobert!

Heeresbergführer Manfred Politschar führte dabei die Truppe sicher durch den Steig. Bevor es losging, prüfte der Bergprofi die Ausrüstung der Kameraden: „Bei uns gibt’s keine halben Sachen. Wir kombinieren bei Bergeinsätzen immer Hüft- und Brustgurt – das ist bei schwerem Gepäck einfach sicherer, egal ob am Felsen oder beim Abseilen aus seinem Hubschrauber.“