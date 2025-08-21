Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gipfelkonzert

Wie die Militärmusik die Bergwelt erobert!

Bergkrone
21.08.2025 05:56

Musik in den Bergen, Kameradschaft am Stahlseil. Kärntens Militärmusiker halten sich mit Bergtouren für ihre Auftritte fit und die „Bergkrone“ war mit dabei. 

0 Kommentare

Unsere Musiker stehen oft stundenlang bei jeder Witterung stramm und müssen beim Musizieren volle Konzentration zeigen. Deshalb braucht’s auch die nötige Fitness“, sagt Oberst Dietmar Pranter, der Kommandant der Kärntner Militärmusik, der sich deshalb immer wieder neue sportliche Herausforderungen für seine Soldaten einfallen lässt.

Diesmal ist das gemeinsame Ziel des Orchesters der Gipfel des 2308 Meter hohen Falkert in den Kärntner Nockbergen.

Der Falkert ist ein besonderer Nock, der nicht nur die typischen sanften Almen bietet, sondern auch eine felsige Herausforderung.

Im Marschschritt auf dem Weg in Richtung Falkert.
Im Marschschritt auf dem Weg in Richtung Falkert.(Bild: Wallner Hannes)

Denn für den Aufstieg wählte der leidenschaftlich dirigierende und musizierende Kommandant den „Murmelsteig“, einen Klettersteig in der Falkert-Südwand. Bewusst wurde der leichte und nicht der schwierigere Falken-Steig gewählt, sollten doch alle 50 Musiker den Gipfel zusammen erklimmen.

Heeresbergführer Manfred Politschar führte dabei die Truppe sicher durch den Steig. Bevor es losging, prüfte der Bergprofi die Ausrüstung der Kameraden: „Bei uns gibt’s keine halben Sachen. Wir kombinieren bei Bergeinsätzen immer Hüft- und Brustgurt – das ist bei schwerem Gepäck einfach sicherer, egal ob am Felsen oder beim Abseilen aus seinem Hubschrauber.“

Mehrere Militärmusiker trugen zusätzlich ihre Instrumente auf den Gipfel – Trompete, Flügelhorn & Co. – und gaben am Ende einen musikalischen Gruß über den Nockbergen – zur großen Freude zahlreich anwesender Urlauber, Wanderer und Naturliebhaber.

„Das ist körperliche Ertüchtigung pur“, hält Kommandant Pranter fest: „Denn ein Umfallen in den eigenen Reihen bei einem Auftritt können wir uns nicht leisten!“

Die Militärmusiker beweisen Trittsicherheit.
Die Militärmusiker beweisen Trittsicherheit.(Bild: Wallner Hannes)
Entlang des Stahlseils geht's hinauf – die Instrumente im Rucksack sicher verstaut.
Entlang des Stahlseils geht's hinauf – die Instrumente im Rucksack sicher verstaut.(Bild: Wallner Hannes)
Ein Heeresbergführer sorgte für die Sicherheit der Militärmusiker.
Ein Heeresbergführer sorgte für die Sicherheit der Militärmusiker.(Bild: Wallner Hannes)
Kameradschaft wird bei der Militärmusik großgeschrieben.
Kameradschaft wird bei der Militärmusik großgeschrieben.(Bild: Wallner Hannes)
Die Militärmusik ist das Bindeglied zwischen Bundesheer und Bevölkerung.
Die Militärmusik ist das Bindeglied zwischen Bundesheer und Bevölkerung.(Bild: Wallner Hannes)

Für Pranter hat die Militärmusik einen besonderen Stellenwert: „Wir sind das Bindeglied zwischen Militär und Bevölkerung und abseits unserer militärischen Ausbildung pflegen wir eben aber auch ein wichtiges Kulturgut – die Musik.“

Verständlich, dass das Interesse an der Militärmusik bei den Rekruten groß ist: Schon bei der Musterung melden sich viele junge Männer, um Teil der Militärmusik zu werden – Frauen kommen freiwillig.

 „Aber nur die Besten dürfen nach dem Vorspielen, das in der Karwoche stattfindet, 13 Monate lang bei uns musizieren – und das bei mehr als 130 Auftritten pro Jahr“, so der Kommandant.

Das Orchester der Kärntner Militärmusik zählt aktuell rund 50 Musiker – ein Drittel Berufssoldaten, der Rest Rekruten. Fünf Frauen sind Teil der Truppe.“

Solche Aktionen schweißen zusammen!“
Der Großteil der Militärmusiker kommt aus Kärnten und der Steiermark, aber vereinzelt auch Salzburger, Tiroler und Osttiroler verstärken den Klangkörper.

 Die Begeisterung über das Bergabenteuer war bei den Soldaten jedenfalls spürbar. Gefreiter Niklas Ladinig: „Solche Bergtouren bringen Abwechslung in den Alltag und stärken die Kameradschaft und unsere Leistungsfähigkeit.“

Kommandant Dietmar Pranter mit den spielenden Musikern im Hintergrund.
Kommandant Dietmar Pranter mit den spielenden Musikern im Hintergrund.(Bild: Wallner Hannes)

Gefreiter Andreas Oberlerchner, der sogar sein Flügelhorn im Klettersteig dabei hatte, schwärmt: „Das ist großartig!“ Denn die Musik und Berge sind einfach zwei große Herzensangelegenheiten Österreichs und die Musiker zeigten, dass sie nicht nur am Instrument, sondern auch im Klettersteig eine ausgezeichnete Figur machen. 

Porträt von Hannes Wallner
Hannes Wallner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tourentipps

Der Patteriol ragt über der Konstanzer Hütte empor.
Nix wie los
Bei der Konstanzer Hütte
ist fast alles Patteriol
Sehr klein, sehr fein – die Kragenalm im Unterinntal.
Nix wie los
Eine solche Alm sucht man anderswo vergeblich
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
211.770 mal gelesen
Fußball International
Spielerfrau kommt halbnackt zum Kinder-Geburtstag
200.167 mal gelesen
Loris Karius‘ Frau Diletta Leotta begeistert Fans und Besucher ...
Steiermark
Gletscher schmilzt und gibt alte Liftanlage frei
195.092 mal gelesen
Reste der alten Liftanlage wurden freigelegt.
Unterhaltung
Entscheidung gefallen: Wien bekommt Song Contest!
1504 mal kommentiert
Wien wird den Song Contest ausrichten, den JJ für Österreich gewann.
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
1098 mal kommentiert
Außenpolitik
Meinl-Reisinger in Odessa eingetroffen
1002 mal kommentiert
Meinl-Reisinger und  Andrii Sybiha in Odessa
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf