Immo-Branche fordert Lockerung von Förderregeln

Unlängst verkündete das Land Kärnten, dass für die kommenden drei Jahre jedes Jahr 380 geförderte Wohneinheiten neu errichtet werden. Damit hofft die Politik, dass Wohnraum zukünftig wieder leistbarer wird – eine der großen Hoffnungen der Bevölkerung. Einen größeren Schub für die Bautätigkeit bringt aber wohl noch die Koralmbahn, die bekanntlich ab Mitte Dezember ihren Betrieb aufnehmen wird. So könnten bis 2029 rund 2000 neue Einheiten realisiert werden.