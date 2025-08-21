Vorteilswelt
Bei Wohnhäusern

Bären plündern im Gail- und Rosental Bienenstöcke

Kärnten
21.08.2025 06:08
Bären sind Allesfresser; sie ernähren sich von Baumrinde, Blättern, Wurzeln, Pilzen, Nüssen, ...
Bären sind Allesfresser; sie ernähren sich von Baumrinde, Blättern, Wurzeln, Pilzen, Nüssen, Früchten und Beeren, aber auch von kleinen Nagern, Vögeln, Fröschen, Schlangen – und sie schätzen den Honig und die eiweißhaltigen Larven der Bienen.(Bild: Tröster Andreas)

Hungrig dürften zwei Bären gewesen sein, die im Gailtal und im Rosental (Kärnten) Bienenstöcke ausräumten und dabei zerstörten.

Am Wochenbeginn entdeckte ein Bär an einem Hang bei einem Wohnhaus im Rosental einen Bienenstock, fraß sieben Wabenrahmen mit insgesamt 14 Kilo Honig auf, zerstörte den Bienenstock und verteilte das Holz auf dem Boden. Aufgrund der ausgefressenen Wachswaben ist von einem Bären auszugehen, so die Polizei Ferlach. Die Schadenshöhe beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

„Bärenhunger“ auch im Gailtal
Der Polizei St. Stefan im Gailtal wurde am Mittwoch angezeigt, dass in der Woche davor offensichtlich ebenfalls ein Bär einen Bienenstock geplündert hat, der in einem Garten im Gailtal frei zugänglich aufgestellt war. Die Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt.

Kärnten

