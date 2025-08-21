Bären plündern im Gail- und Rosental Bienenstöcke

Am Wochenbeginn entdeckte ein Bär an einem Hang bei einem Wohnhaus im Rosental einen Bienenstock, fraß sieben Wabenrahmen mit insgesamt 14 Kilo Honig auf, zerstörte den Bienenstock und verteilte das Holz auf dem Boden. Aufgrund der ausgefressenen Wachswaben ist von einem Bären auszugehen, so die Polizei Ferlach. Die Schadenshöhe beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.