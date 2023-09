Blicke in Abgründe | Was ist schiefgelaufen?

Blicke in Abgründe. Was für ein Grauen! Der Prozess gegen den ehemaligen Burgschauspieler und TV-Star Florian Teichtmeister lässt Blicke in Abgründe zu, die man nicht sehen will, nicht einmal erahnen möchte. Staatsanwältin Julia Kalmar sprach am Dienstag in Wien von einer „hochdramatische Eskalation der Perversion“. Und sie gestand gleich am Anfang ihres Plädoyers, dass sie so etwas in 16 Jahren noch nicht gesehen habe. Was das ist? Unglaubliche Mengen an Kindesmissbrauchsdarstellungen, in viele hatte der Schauspieler auch noch übelste Texte eingefügt mit seinen, wie es die Staatsanwältin benennt, „pädosadistischen Fantasien“. Von einer „Eskalation der Perversion“ ist die Rede, sowohl bezüglich der Menge an Dateien, als auch des Inhalts. Verlesen wird beim Prozess auch die schreckliche Fantasie über die brutale Vergewaltigung eines kleinen Mädchens. Der Täter gibt zu Protokoll, dass er all das auch schrecklich finde, dass etwas mit ihm nicht stimme, hätte Teichtmeister schon früh gewusst. Aber „die Vernunft war nicht stärker als die Krankheit und das Problem“. Und dann war da noch die Alkohol- und Kokainsucht. So spricht der Richter letztendlich eine Strafe über zwei Jahre bedingte Haft aus, samt engmaschiger Psychotherapie und Verpflichtung zur Alkohol- bzw. Drogenabstinenz. Als Milderungsgründe nennt Richter Stefan Apostol das Geständnis, die Therapiebereitschaft und Unbescholtenheit. Vor allem aber spricht der Richter davon, dass „die Intensität an sozialer Ächtung und Vorverurteilung als mildernd zu werten“ sei. Das wäre ja das Mindeste. Wenn Teichtmeister schon nicht hinter Schloss und Riegel muss: In der Öffentlichkeit hat er nichts mehr verloren. Schon gar nicht auf Kinoleinwänden, im TV oder auf Bühnen.