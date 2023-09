So gelingt ein guter Start in „Ernst des Lebens“

Für Tobias beginnt ein neuer Lebensabschnitt

Tobias Steyrer aus Bad Goisern hat in einer Woche seinen allerersten Schultag. Durch seinen Bruder Moritz (8) genießt der Sechsjährige einen leichten Startvorteil. „Mit seinem älteren Bruder war Tobias ein paar Mal mit in der Schule. Er weiß also schon, welchen Weg er gehen muss“, ist Mama Melanie optimistisch. Auch seine Klassenlehrerin hat der Kleine schon kennengelernt, Buchstaben und Zahlen waren in den Ferien immer wieder Thema. Schulpsychologin Katharina Renner-Spitzbart rät allen, den Schulstart nicht zu hektisch anzugehen. Wer bald genug den Tag-Nacht-Rhythmus anpasst, wird zumindest beim Aufstehen keine Probleme haben. Ausreichend Schlaf ist wichtig, zehn bis elf Stunden werden für Volksschüler empfohlen, und auch die Zehn- bis 14-Jährigen sollten noch neun bis elf Stunden „schlummern.“ Idealerweise gehen Schulkinder immer zur gleichen Zeit ins Bett. Auch der Schulweg kann gemeinsam mit der Mama geübt werden – und irgendwann heißt es dann den Nachwuchs loslassen, wenn es Zeit ist.