Transnistrien - Moldaus Pulverfass

Präsidentin könnte sich EU-Beitritt trotz Konflikt vorstellen

„Wir wollen eine Reintegration des Landes vor einem EU-Betritt erreichen. Und dafür könnte sich in den nächsten Jahren eine geopolitische Möglichkeit ergeben. Das hängt von der Situation in der Ukraine ab. Zugleich diskutieren wir auch das Szenario eines EU-Beitritts, bevor der Transnistrien-Konflikt gelöst ist“, erklärt die Präsidentin. Inzwischen geht mehr als Hälfte der Exporte aus Transnistrien in EU-Staaten. Vor zehn Jahren noch landeten alle Exporte in Russland. „Heute steuert auch die Hälfte der Arbeitsmigranten aus Transnistrien die EU an und nicht mehr ausschließlich Russland. Das ist auf die EU-Nachbarschaftspolitik zurückzuführen“, so Sandu.