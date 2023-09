Klimabonus wird ausbezahlt, fällt aber kleiner aus

Am Dienstag startet die Auszahlung des heurigen Klimabonus. Gab es im Vorjahr noch einmalig einen Klimabonus in Höhe von 250 Euro für jeden (gemeinsam mit dem Anti-Teuerungs-Bonus bekam man 500 Euro überwiesen), so wird die Auszahlung nun regional gestaffelt. Heißt: Je nachdem, wo man wohnt, bekommt man zwischen 110 und 220 Euro, Kinder die Hälfte. Insgesamt wird in vier Kategorien unterschieden.