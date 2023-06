Klimabonus bringt Bürgermeister in Erklärungsnot

Einstufung ist gleich wie in größeren Städten

Zum Vergleich: Auch Strasshof an der Nordbahn liegt in derselben Auszahlungsliga wie Haringsee - dort kann man aber zu Fuß zu Schnellzügen gehen. Der weitere Berechnungsfaktor des Bonus, die Infrastruktur, sei auch nicht nachvollziehbar, so Siegmund: „Für Erledigungen muss man mit dem Auto nach Groß Enzersdorf mit zehnmal so viel Einwohnern fahren. Die Menschen dort werden aber in dieselbe Klimabonusklasse eingeteilt wie wir. Und bei uns gibt es zwei kleine Schulen und nicht einmal einen Postpartner.“