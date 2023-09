Indiens Lander am Mond startete und landete wieder

„Vikram“ habe erfolgreich ein „Hüpf-Experiment“ absolviert, berichtete die ISRO am Montagvormittag via X (vormals Twitter. Der Lander habe „auf Befehl seine Treibwerke gezündet“ und sei, wie geplant, rund 40 Zentimeter von der Mondoberfläche abgehoben und 30 bis 40 Zentimeter von seinem ursprünglichen Landeplatz wieder sicher aufgesetzt. Alle Systeme würden „nominell und fehlerfrei“ funktionieren, hieß es in dem Statement (siehe unten).