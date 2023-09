Im Bürgermeister-Duell: SPÖ geht als Sieger hervor

Pünktlich um 8 Uhr in der Früh öffneten am Sonntag die Wahllokale in Forchtenstein. Die Stichwahl vom 23. Oktober 2022 musste laut Verfassungsgerichtshof wiederholt werden, weil die Wahlleiterin den Wahlakt eigenmächtig geöffnet, das Ergebnis eines Sprengels hinzufügt und den Akt unverschlossen der Bezirksbehörde übergeben haben soll.