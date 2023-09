Ein Salzburger als größte Gefahr für die Bullen

Was trinkt ihr eigentlich in Kuchl, dass so viele aus deinem Heimatort den Sprung in den Profifußball schaffen? Neben dir gelang das etwa auch deinem Bruder Simon, den Meisl-Brüdern Luca und Matteo, Seiwald oder Salzburg-Trainer Gerhard Struber.

Ich glaube, dass in Kuchl einfach sehr gute Nachwuchsarbeit betrieben wird. Zaubertrank haben wir aber auch keinen (lacht).