Er kam als Tischler und ging als Legende

Christoph Freund startet am Freitag offiziell als Sportdirektor beim FC Bayern München. Damit geht bei Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg eine Ära zu Ende. Weggefährten blicken in der „Krone“ zurück auf die Ära des Pinzgauers bei Salzburg und wagen einen Blick in die Glaskugel.