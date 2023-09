Diesen Kindheitstraum hat sich Freund erfüllt

Es ist schön, dass es die Firma unter der Leitung von meinem Freund Alfred und vielen langjährigen Mitarbeitern immer noch gibt und sie super funktioniert. Ich bin froh, dass ich sie damals übernommen habe, obwohl das nicht meine Berufung war. Gleichzeitig bin ich froh, dass ich mich danach entschieden habe, wieder in den Fußball zurückzukehren . Heute wirkt alles ganz offensichtlich, damals war das aber nicht so. Ich habe bei Salzburg als No Name angefangen und hatte ja nichts außer der Firma. Es war eine Herzensentscheidung, die richtig war.