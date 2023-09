Polaschek: „Wird auch in Zukunft Schulnoten geben“

Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) erteilt den SPÖ-Plänen eine klare Absage: „Es wird auch in Zukunft Schulnoten geben. Das steht für mich ganz klar fest. Die Noten sind ein bewährtes Instrument zur Beurteilung und Messung von Leistung, um die es nicht nur im alltäglichen Leben und in der Wirtschaft, sondern auch in unseren Schulen gehen muss und soll.“