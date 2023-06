Polaschek: Die Schule muss Leistung fordern

In der Schule müssen wir die Lehrer mehr unterstützen, und deswegen wollen wir das Modell der Freizeitpädagogen um die Assistenzpädagogik ergänzen und so Unterstützungspersonal auch am Vormittag in den Schulen haben. Wir sind im europäischen Schnitt weit hinten, was die Zahl des pädagogischen Unterstützungspersonals betrifft, und es gibt die ganz klare Aufforderung der OECD, diese Zahl zu erhöhen.