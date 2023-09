Hier verwüstet ein Wirbelsturm Strand in Jesolo

Strandinventar durch die Luft geschleudert

Eine Überwachungskamera dokumentiert die enorme Wucht, mit der der Wirbelsturm aufs Land traf: In einem Bereich von 80 Metern zerstörte der Wind fast alles - auf insgesamt 120 Stellplätzen flogen plötzlich Sonnenschirme und Liegestühle durch die Luft und wurden Richtung Pinienwald geschleudert, wie lokale Medien berichten. Auch weitere Abschnitte in Jesolo Pineta wurden bei dem Sturm stark in Mitleidenschaft gezogen.