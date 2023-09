Sommer offiziell vorbei: Heuer war im August April

„Krone“-Kommentar: Klimawandel sei Dank!

Das war also der Sommer 2023. Zumindest in meteorologischer Hinsicht endete dieser am gestrigen 31. August. Was am meisten in Erinnerung bleibt?

War es an einem Tag sauheiß und kaum auszuhalten, schien am nächsten Tag beziehungsweise nur wenige Stunden später die Welt unterzugehen, und man musste Hab und Gut vor Hochwasser schützen. „Normale“ Sommertage mit angenehmen Temperaturen werden so zur Ausnahme.

Man purzelt von einem Wetterextrem in das andere. Und das setzt auch unserer Gesundheit und unserer Psyche zu. Die Stimmung vieler schwankt mindestens genauso stark wie die Temperaturen.

Doch diese Extreme werden uns weiterbegleiten. Ich seh schon die Schlagzeilen im kommenden Jahr vor mir: „Tausende Menschen leiden unter extremer Hitzephase“ und „Hagel, Sturm und Regen ziehen Spur der Verwüstung“.

Klimawandel sei Dank!