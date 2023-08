Klimaziele: EU-Schuldenregeln als Hindernis?

In der Europäischen Union wird derzeit über eine Reform der Schuldenregeln gerungen. Die EU-Kommission will durchsetzen, dass EU-Länder individuell ihre Schuldenabbaupfade aushandeln können - statt starren Regeln folgen zu müssen. Doch laut einer Analyse des britischen Thinktanks New Economics Foundation könnten selbst die in Aussicht gestellten lockereren Pfade, um Schulden abzubauen, das Erreichen der Klimaziele behindern.