Eltern drohen jetzt mit Boykott am ersten Schultag

Dreifach-Mama fordert Politik zum Handeln auf

Im Raum steht, die Kinder am ersten Schultag zu Hause zu lassen. Dreifach-Mama Sabine Palmanshofer hat auf jeden Fall die Nase voll. Sie fordert von der Politik mehr Unterstützung: „Wir fühlen uns im Stich gelassen. Wir müssen uns von unserem Busunternehmer verabschieden, weil die Politik nicht genug Mittel für die Schülertransporte bereitstellt. Jetzt wurden die Eltern gebeten, den Bustransport selbst zu bewerkstelligen. Wie soll das gehen? Eltern sind in der Arbeit oder haben zu Hause Betreuungspflichten. Wir wollen aber, dass unsere Kinder sicher in die Schule kommen. Politiker schaut nicht weg, kümmert euch um eure Bürger und Schulkinder.“