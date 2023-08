Die Linzer Amok-Anklage dauert schon acht Monate

Das Mitleid hält sich zwar in Grenzen, doch wie langsam die Mühlen der Justiz manchmal arbeiten, zeigt der Fall eines mutmaßlichen Amokläufers. Der Iraker (41) soll am Morgen des 9. Jänner zuerst seine rumänische Lebensgefährtin (42) in der Wiener Straße in Linz mit einem Messer attackiert und dann auch einen Kollegen der Frau an dessen Arbeitsplatz in Pasching bedroht haben.