Nachbarn: „Bei denen war ständig Krieg“

„Ich bin aus dem Nachtdienst heimgekommen. Um 6.30 Uhr hab’ ich von oben Schreie gehört. Das war nichts Neues. Bei denen war jede Woche Krieg. Wir sind ihnen alle aus dem Weg gegangen, keiner wollte Kontakt mit ihnen haben“, erzählt eine Nachbarin in jenem Wohnblock an der Wiener Straße in Linz, wo der Iraker seine rumänische Lebensgefährtin niedergestochen haben soll.